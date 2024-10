MILAN, Come vice Fofana piace l'ex obiettivo viola Cardoso

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Milan a gennaio potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista. Per farlo il club rossonero potrebbe corriere ai ripari sfruttando alcune “vecchie” idee di Geoffrey Moncada.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il primo nome sul taccuino è quello di Johnny Cardoso, centrocampista classe 2001 in forza al Betis Siviglia, accostato al Milan già in estate prima dell'arrivo di Fofana ma anche alla Fiorentina. Cardoso, americano (ma con doppio passaporto statunitense e italiano), viene valutato 20 milioni di euro dal Betis e in caso di acquisto dovrebbe esserci un taglio nella lista UEFA dei 17 over 23.