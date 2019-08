MIL-BRE, Le formazioni ufficiali: Piatek in panchina

Alle 18 scenderanno in campo Milan e Brescia per l'anticipo del sabato. Nel Brescia ancora squalificato Balotelli che deve rinviare ancora il suo debutto, mentre Marco Giampaolo mette Piatek in panchina.

Milan (4-3-1-2) G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso; André Silva, Castillejo. Allenatore: Marco Giampaolo.

Brescia (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistala, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Eugenio Corini.