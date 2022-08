MIL 4-2 UDI, Vince Pioli grazie alla doppietta di Rebic

Pioli non tradisce le aspettative e lo fa inondando San Siro di tanti gol ed emozioni. Il Milan ottiene i primi 3 punti imponendosi per 4-2 contro un ottimo Udinese. Dopo la situazione di parità al 45', i rossoneri sono andati in vantaggio grazie alla rete di Diaz dopo un rimpallo fortunato al 46' e hanno chiuso i conti con l'appoggio vincente in porta di Rebic al 68'. Esordio anche per De Keteleare, a cui Pioli ha concesso 20'.