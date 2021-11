MIHAJLOVIC, Troppe partite? Non vanno in miniera

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma parlando anche del problema delle troppe partite per alcuni giocatori. Questa la sua risposta riportata da TMW: "Il problema è quando non giocano, non quando giocano. Non gli si chiede di andare a lavorare in miniera. Per quanto riguarda chi sta giocando meno, per esempio Viola, prima gli si chiede di tornare in condizione. Lui si sta allenando, sta migliorando di condizione... Dominguez è diffidato e a centrocampo siamo corti. Però Svanberg e Dominguez per ora stanno facendo bene. Sono ragazzi giovani, possono fare gli straordinari".