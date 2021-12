MICHELETTI, Domenica torno in tv: non ero sospeso

Giorgio Micheletti è intervenuto dopo le polemiche relative alle sue parole durante le molestie in diretta tv a Greta Baccaglia ed ha chiarito la sua posizione. Queste le sue dichiarazioni: "Andare da Barbara D’Urso? Forse non ho fatto una grande scelta, perchè chi mi aveva contattato mi ha detto che così avrei potuto raccontare la mia versione, invece poi così non è stato! Se tornerò in tv? Penso che domenica tornerò al mio posto, dopo una scelta condivisa con l’azienda. Ci tengo a ribadire che non si è trattata di una sospensione, come è stato malamente ed erroneamente scritto da tutti, ma di una pausa di riflessione. Come ne esco da questa situazione? Da questa situazione ne esco sfatto psicologicamente, ma moralmente integro".