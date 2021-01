MESSIAS, Con Benevento e ACF vogliamo vincere

L'attaccante del Crotone Junior Messias ha commentato così la sconfitta contro l'Hellas Verona ai microfoni del sito ufficiale del club calabrese: "Secondo me dobbiamo migliorare nei primi minuti, prendiamo molti gol. Dobbiamo entrare subito in partita, nel secondo tempo abbiamo fatto bene, come contro la Roma. Quando vai sotto non è facile , dobbiamo crederci sempre da subito. Lavoro ogni giorno per migliorare e quando si lavora i risultati arrivano. Siamo forti e facciamo ottime prestazione, dobbiamo solo portare punti a casa, è quello che ci manca. Dobbiamo sempre cercare di vincere, anche con Benevento e Fiorentina nelle prossime due gare".