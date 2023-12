MESSI, Mondiali 2026? Il tempo dirà se ci sarò

Fonte: ANSA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 02 DIC - Ci sarà Lionel Messi ai Mondiali 2026? A rispondere è lo stesso Messi in una intervista nell'ambito di 'Campeones: un año después", una produzione di Star + sulla vittoria dell'Albiceleste a Qatar 2022 ripresa dai media argentini. l'attaccante dell'Inter Miami non si azzarda ancora a dare una risposta definitiva, ma dà accenni a ciò che potrebbe accadere: "Arriverò alla Coppa del Mondo a un'età che normalmente non mi permette di giocare (39 anni, ndr), ma non dico al 100% che non ci sarò", ha commentato in proposito. "Cercherò sempre di competere al massimo e sono il primo a sapere quando potrò esserci o meno - aggiunge - Sono consapevole di essere andato in un campionato inferiore, ma credo che sia una cosa personale. Finché sentirò di stare bene e di poter continuare a dare il mio contributo, lo farò. Oggi penso solo ad arrivare alla Copa America, a giocare, a lottare di nuovo e a cercare di diventare campioni, poi il tempo dirà se ci sarò o meno".

E conclude: "Arriverò (alla Coppa del Mondo) con un'età che normalmente non è sufficiente per giocare. Per questo ha detto che non credo che sarò ai prossimi Mondiali. Non penso alla Coppa del Mondo, ma non dico al 100% che non ci sarò, anche se sarebbe normale. Forse faremo bene in Copa America e tutto si risolverà per me". (ANSA).