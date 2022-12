MERCATO, Viola sul giovane Shpendi del Cesena

La Fiorentina sarebbe interessata a Stiven Shpendi, attaccante albanese classe 2003 di proprietà del Cesena. Sul giovane, in scadenza nel 2025, ci sarebbero però altre squadre di Serie A come Milan, Sassuolo e Napoli. Il club romagnolo non sembrerebbe intenzionato a cedere il suo attaccante, che per restare vuole però la propria squadra in Serie B. A riportarlo è il Corriere Romagna.