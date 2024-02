MERCATO, Torna di moda il nome di Nicolas Valentini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, dalla Spagna giungono voci riguardo ad un interessamento della Fiorentina per Nicolas Valentini. Il centrale classe 2001 del Boca Juniors, già sondato nella scorsa sessione di mercato estiva dal club viola, andrà in scadenza con il club di Buenos Aires a dicembre 2024. Gigliati che, se davvero vogliono tentare l'affondo per Valentini, dovranno superare la concorrenza di un altro club italiano.

Il giovane è infatti da tempo nel mirino dell'Udinese, che era pronto a buttarsi sull'argentino con la cessione di Nehuen Perez al Napoli, prima architettata e poi sfumata. Una volta saltato l'accordo con i campani, i bianconeri hanno dovuto rimandare i discorsi con il Boca Juniors. L'Udinese ha però già fatto sapere all'entourage del difensore classe 2001 che ci riproverà in estate.