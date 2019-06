MERCATO, Tante idee nel mezzo: spunta pure Patric

Nell'edizione odierna de La Nazione trova ampio spazio il mercato in entrata della Fiorentina. Con un nome nuovo, quello di Patric, terzino della Lazio sul quale i bianco-celesti avrebbero aperto per il prestito, formula invece non applicabile nel caso di Ismael Bennacer. Tanti altri nomi a centrocampo: da Sandro Tonali, per il quale ci si attende presto un'offerta, al tandem dell'Udinese composto da Rolandro Mandragora e Rodrigo De Paul, entrambi giocatori che il ds Pradè conosce molto bene, fino all'inserimento - ribadisce il quotidiano - per Stefano Sensi, ad un passo dall'Inter. Proprio con i nerazzurri si parla anche di un altro giocatore, il baby attaccante Edoardo Vergani.