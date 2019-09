MERCATO, Sondaggi viola per Ghezzal e Ben Arfa

La Fiorentina cerca ancora un esterno d'attacco e sta valutando vari profili, anche all'estero. Gli ultimi nomi che escono in questi minuti sono quelli di Rachid Ghezzal in uscita dal Leicester e di Ben Arfa, svincolato. Entrambi i giocatori sono mancini e potrebbe andare a completare il reparto offensivo viola, così come Oudin che resta nelle strategie di Pradè e collaboratori.