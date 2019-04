MERCATO, Se Vargas va via, arriva Gueye

Vargas non sta vivendo la sua migliore stagione in viola e le polemiche circa il suo reale impegno potrebbero spingere la Fiorentina o il giocatore stesso verso altre destinazioni. Nel frattempo, a Corvino il compito di arrivare per tempo su giocatori che possano sostituire quelli partenti. Dal sito calcioline.com riportiamo la notizia che il nome su cui avrebbe messo gli occhi oggi il ds viola è quello di Idrissa Gana Gueye, centrocampista ventiduenne di Dakar, Senegal, che gioca nel Lille e al quale la Fiorentina potrebbe arrivare senza sborsare una cifra esorbitante. Per lui quest'anno 13 presenze in campo e nessun gol.