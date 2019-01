MERCATO, Offerto ai viola Santamaria dell'Angers

Ultime di mercato per il centrocampo della Fiorentina con un nome del tutto nuovo: secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito, i viola sarebbero sulle tracce di Baptiste Santamaría, mediano classe '95 di nazionalità francese e di proprietà dell'Angers. Il giocatore - secondo i portali specializzati - ha una valutazione di mercato attorno ai 6 milioni di euro e come ruolo ricopre prevalentemente la posizione di mediano davanti alla difesa. Santamaria è in scadenza nel 2022 e al momento è un profilo valutato: per il momento non c’è un affondo.