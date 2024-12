MERCATO, Relevo annuncia: “Viola interessati a Coulibaly”

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina segue con grande interesse il terzino francese del Parma Woyo Coulibaly. Il giocatore, che non pare intenzionato a rinnovare con i Ducali, potrebbe lasciare i gialloblu già a gennaio e Pradè e Goretti sembrano pronti a muoversi nel caso in cui dovesse cambiare qualcosa sulle fasce viola.

Oltre alla sicura uscita di Biraghi infatti, anche Parisi e Kayode non sono certi di restare e Coulibaly è un terzino che ha giocato e può giocare sia a destra, fascia prediletta, che a sinistra. Secondo Relevo, la Fiorentina è la squadra più attiva per l’esterno classe ‘99, ma molto dipenderà da cosa accadrà sul mercato in uscita.