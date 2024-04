MENCUCCI, Sui social scherza con l'attore Andy Garcia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L’ex dirigente viola Sandro Mencucci, oggi Amministratore Delegato del Lecce, ha consegnato una maglia all’attore Andy Garcia oggi al Via Del Mare per assistere alla partita Lecce-Empoli. L’attore di origini cubane si trova da giorni in Salento per la produzione di “Under the stars”, della regista Michelle Danner, prodotto da Pia Patatian e scritto da Victoria Vinuesa. L'ex dirigente gigliato ha scherzato sui social postando una foto di Andy Garcia con la maglia giallorossa e la frase: "Gli ho fatto un'offerta che non poteva rifiutare. Una giornata perfetta con il padrino". Di seguito il post di Mencucci sul suo profilo Instagram ufficiale: