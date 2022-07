MEMUSHAJ, Mandragora da ragazzo era già leader

Ledian Memushaj, ex calciatore protagonista tra Serie A e B, ha parlato dell'avvicendamento nel centrocampo della Fiorentina tra Lucas Torreira e Rolando Mandragora, entrambi incrociati ai tempi di Pescara.: "Ho avuto la fortuna di giocare con entrambi nello stesso anno e sono entrambi ottimi giocatori. Lucas è fortissimo nel breve ma Rolly ha un gran piede. Chi sceglierei tra i due? Non so scegliere davvero, quando abbiamo giocato insieme abbiamo fatto una grandissima annata ed è impossibile prenderne uno. Su Rolando posso dire che l'ho conosciuto da ragazzino ma era già un leader. Io conosco la sua famiglia e lui anche fuori dal calcio si è sempre dimostrato un'ottima persona.

Bajrami? Ci ho giocato in nazionale Albanese e lo vedrei bene nel gioco di Italiano, è forte palla al piede e potrebbe far comodo a molte squadre. Per le sue qualità penso che nel 4-3-3 possa fare sia la mezz'ala che l'esterno d'attacco a sinistra. Per il gioco di Italiano stravedo tantissimo, per me è un tecnico sottovalutato e lo ammiro per quanto fatto sia ai viola che al Trapani e allo Spezia. Sono convinto che diventerà tra i migliori d'Italia e potrà crescere ancora.

Sottil? Ha delle doti importanti. Deve ancora maturare come calciatore ma sono convinto che prima o poi uscirà fuori; è un ragazzo serio, con un padre allenatore che lo aiuta molto. Però si vedeva già quando giocava con me le sue enormi qualità palla al piede. Capisco però che la Fiorentina è una piazza esigente che non può aspettare tanto, ma penso meriti ancora dargli fiducia".