MAURO, Scamacca mi piace anche più di Vlahovic

L'ex Juventus Massimo Mauro ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi sul nome di Gianluca Scamacca del Sassuolo, ad oggi uno dei primi profili per l'attacco bianconero a gennaio: "A me piace tantissimo. Non so se lui e Raspadori, altro che mi piace, siano pronti per avere sulle spalle una squadra top, ma è un rischio che correrei: meglio spendere per un giovane come Scamacca che per Ronaldo. A me piace anche più di Vlahovic. Mi dà l'idea che in futuro sarà in grado di costruirsi un tiro da solo, magari con un dribbling, mentre Vlahovic avrà sempre bisogno della squadra".