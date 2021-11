MATTIOLI, Se Vlahovic andrà via lo farà a gennaio

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto al TMW News ed ha parlato, tra le altre cose, del futuro di Dusan Vlahovic: "Se va via lo farà a gennaio in modo che la Fiorentina incassi qualcosa. La Juve? Non lo so, lui è un centravanti vero, sia chiaro. Quando fu preso Kulusevski però fu salutato come un trionfo e poi in due anni non ha brillato. lo lo avrei visto un anno ancora alla Fiorentina, magari la Juve potrebbe prenderlo e tenerlo lì. Ma nella batteria dirigenziale della Juve non ho fiducia, l'ho attaccata quando si è rinunciato a CR7 e poi ci sono giocatori di cui la Juve potrebbe fare a meno: con i loro ingaggi si superano di gran lunga i trenta milioni di Ronaldo. La Juve non può essere in mano a Cherubini: se la Juve avesse dato via Rabiot, Ramsey, Arthur, Rugani avrebbe risparmiato tantissimo sugli ingaggi. I dirigenti non sono stati capaci di liberarsi di alcuni giocatori non adeguati alla Juve. La Juve dunque farà bene a prendere Vlahovic? A gennaio l'attaccante avrebbe tempo di inserirsi per poi fare un bel campionato l'anno successivo. Ma bisogna vedere se riescono a prenderlo e a quali condizioni...".