MASINI, Viola, soldi spesi ma con poca lungimiranza

Il noto cantante (e tifoso viola) Marco Masini ha voluto dire la sua sul momento della Fiorentina, alla luce del ko della formazione di Prandelli nella giornata di ieri contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: "I viola sono indubbiamente in un momento delicato. I giocatori devono viverlo cercando di restare uniti senza che il morale si abbassi troppo. Le potenzialità per un campionato tranquillo ci sono e resto fiducioso. Le prossime due partite potranno dare una visione più chiara delle cose. La classifica un po' mi fa paura ma la squadra ha delle potenzialità in prospettiva, specie con giocatori come Vlahovic e Castrovilli. Prandelli? Una scelta di cuore, è molto legato alle emozioni e ha fatto una cosa che un innamorato della Fiorentina farebbe e lui lo è. Commisso? Non commento la sua comunicazione ma su progetti e idee penso sia un personaggio da tenersi stretti. Lo stadio aumenterebbe la potenzialità del club ma anche della città: si sta confrontando con la burocrazia italiana e questo lo ha rallentato. Io sono tra quelli che pensano che ogni squadra che sta dando risultati positivi viene da una grande programmazione. Non sono molto d’accordo con la Fiorentina: i soldi sono stati spesi ma senza troppa lungimiranza calcistica".