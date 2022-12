MARTORELLI, Esterno? No, a gennaio prenderei una punta

L’agente FIFA, Giocondo Martorelli ha parlato di mercato invernale e ha affrontato anche alcune tematiche calde in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Se ci fosse l’occasione, piuttosto che un esterno, proverei a prendere una punta centrale. Non credo che esista un addetto ai lavori che non pensi che Jovic e Cabral potevano dare qualcosa in più. Poi va detto che a gennaio non è mai facile fare affari”.

Aggiunge: "Credo che la Fiorentina abbia bisogno di nuovi investimenti in più reparti, che non sono messi benissimo. Dovrà esserci un equilibrio tra la difficoltà nel muoversi nel mercato invernale e le proprie necessità”.