MAROTTA, Skriniar non necessariamente sul mercato

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - "Skriniar è un giocatore fortissimo, non necessariamente deve essere messo sul mercato, assolutamente no. Abbiamo avuto dei contatti nelle settimane precedenti per una richiesta, tutto sarà valutato però questo fa parte delle dinamiche. Il tifoso deve stare tranquillo, la squadra sarà sempre competitiva nel rispetto della fiducia che i tifosi ci hanno dato". Lo ha detto l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da DAZN. "Abbiamo avuto questo incontro con i tifosi e ne siamo usciti ancora più rafforzati, abbiamo visto una grande passione, abbiamo notato come loro così come chi ha sottoscritto gli abbonamenti ha una grande fede verso i nostri colori - ha proseguito -. È capibile questo stato, non è una protesta ma una richiesta di chiarimento. Noi abbiamo detto che da una parte abbiamo l'obbligo di allestire una squadra competitiva, dall'altra anche il dovere di guardare all'equilibrio economico-finanziario. Mi aspetto una stagione aggressiva, ricca di determinazione e ambizioni, ricca di coraggio e di voglia di conquistare trofei". (ANSA).