Marotta annuncia: "Anche l'Inter avrà la seconda squadra". Sfuma la possibilità per la Fiorentina

L'Inter avrà una seconda squadra. Ad annunciarlo è il proprio presidente dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, durante la conferenza stampa seguita all'assemblea degli azionisti che si è svolta oggi a San Siro"Posso dirlo ufficialmente per la prima volta: stiamo lavorando alla creazione della squadra Under 23, che in seguito avrà un nome specifico. Presenteremo la richiesta in Federazione e sono fiducioso che non ci saranno ostacoli. Penso che dal 25 o 26 potremo contare sulla nostra seconda squadra. In linea generale, giocheremo a Monza. Il progetto lo stiamo sviluppando insieme ad Ausilio, Baccin, Zanetti e me: stiamo esaminando ogni dettaglio, siamo ancora in una fase ipotetica e, per ora, non posso aggiungere altro."

Istituito dalla FIGC con il supporto della Lega Pro nel 2018, finora ha visto l'adesione di tre club: Juventus, Atalanta e Milan. La squadra con maggiore esperienza nel progetto è quella bianconera, presente sin dalla stagione inaugurale. Successivamente, nell'estate del 2023, si è aggiunta la seconda squadra della Dea, seguita da quella del Diavolo nel 2024. Attualmente, i nerazzurri competono nel Girone A, i rossoneri nel B e i bianconeri nel C. L'imminente ingresso dell'Inter di fatto cancella la possibilità di avere un'altra seconda squadra visto che, da regolamento, è possibile inserire una seconda squadra ogni stagione. Niente chance per la Fiorentina quindi, che il progetto seconda squadra lo aveva portato avanti soprattutto con l'ex Dg Joe Barone.