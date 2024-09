MAROCCO, Richardson titolare al posto di Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Serata di impegni internazionali anche in Africa: il Marocco di Amir Richardson scende in campo in Lesotho (fischio d'inizio alle 21) per una gara valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il nuovo acquisto della Fiorentina parte titolare nell'undici del Ct Regragui: quella di stasera è solo la seconda gara dal primo minuto nella nazionale maggiore per Richardson, che giocherà in mezzo al campo al posto dell'ex viola Sofyan Amrabat.