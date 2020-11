MARINO, Verifica per Deulofeu, non è a più del 70%

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, VENUTI OUT PER UN RISENTIMENTO MUSCOLARE Lorenzo Venuti sarà assente nella sfida di domani contro l'Udinese per il quarto turno di Coppa Italia. Cesare Prandelli infatti ha deciso di non convocarlo, ma alla base di questa scelta c'è, come raccolto da FirenzeViola.it, un risentimento muscolare... Lorenzo Venuti sarà assente nella sfida di domani contro l'Udinese per il quarto turno di Coppa Italia. Cesare Prandelli infatti ha deciso di non convocarlo, ma alla base di questa scelta c'è, come raccolto da FirenzeViola.it, un risentimento muscolare... NOTIZIE DI FV UDI-FIO 0-0, BUONA CHANCE AL 30' MA AMRABAT SPRECA Buona occasione in ripartenza della Fiorentina con Castrovilli e Borja Valero che riconquistano un bel pallone, lo spagnolo serve per vie centrali Amrabat che si fa 25 metri di campo palla al piede, da fuori area esplode un tiro che pur da ottima posizione si infrange... Buona occasione in ripartenza della Fiorentina con Castrovilli e Borja Valero che riconquistano un bel pallone, lo spagnolo serve per vie centrali Amrabat che si fa 25 metri di campo palla al piede, da fuori area esplode un tiro che pur da ottima posizione si infrange... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 novembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi