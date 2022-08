MARIANELLA, Occhio viola: il Twente è attrezzato

Massimo Marianella, giornalista di SkySport, ha espresso il suo parere sul momento della Fiorentina, a pochi giorni dal debutto ufficiale in campionato e subito dopo in Conference League. Ecco le sue parole: "Credo che i viola quest'anno possano fare una grande stagione, sia in Europa che in A. È difficile dire quante squadre ha davanti a sé in campionato al momento. Potrebbe ritoccare qualcosa sul mercato per tentare l'assalto alla Champions. La Coference? Sarei molto contento se la Fiorentina la vincesse ma ho commentato Twente-Bologna: gli olandesi sono ben attrezzati, e sono pronti per una partita di questo calibro