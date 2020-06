MARESCA, Castro può essere trequartista e mezzala

L'ex centrocampista Enzo Maresca, oggi allenatore, ha parlato a TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto, ai microfoni di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando da una considerazione sulla ripresa della Premier League: "L'importante era che si ricominciasse, ed è successo anche in Inghilterra. Man City-Arsenal è stata a senso unico, esclusi i primi 10 minuti ha comandato il City per tutta la gara. Il campionato praticamente è già finito, e meritatamente vinto dal Liverpool, c'è poco da fare".

I giovani italiani sembrano riuscire ad imporsi. A centrocampo tra Tonali, Barella e Sensi chi è più di prospettiva?

"Beh, c'è anche Castrovilli... Bella domanda comunque. Sicuramente sono tutti e quattro bravi, credo che essendo tutti giovani, abbiano margini di crescita e questo è un bene. L'obiettivo è l'ambizione è sempre di migliorarsi".

Lei Castrovilli lo vedrebbe più mezzala o trequartista?

"In questo periodo se ne parla tanto, ma più si va avanti e più ho la sensazione che si debba essere bravi a far tutto. Per me lui è capace di fare entrambi i ruoli perfettamente: ormai oggi o sei bravo in più posizioni, o sei limitato. Quindi bene per lui".