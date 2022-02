MARELLI, Rosso a Jack giusto, ma il giallo non c'è

Luca Marelli ha spiegato a DAZN l'episodio che ha portato all'espulsione di Jack Bonaventura: "Il fallo di mano c'è ma non può essere da cartellino giallo, perché a 70 metri dalla porta non si può considerare un'azione pericolosa quella del Sassuolo. Poi non sappiamo cosa possa aver detto ma mi aspettavo estraesse il rosso perché è da manuale dopo una reazione del genere. Quest'anno ci sono molte più espulsioni in Serie A, probabilmente perché vengono utilizzati tanti arbitri giovani come Prontera. E a volte manca un po' di autorevolezza e i giocatori si arrabbiano e reagiscono di più. Invece sono diminuiti i calci di rigore".