MARCOLIN, Pezzella potrebbe approdare al Napoli

Dario Marcolin, ex calciatore tra le altre del Napoli ed attuale commentatore tecnico, ha parlato alla trasmissione Il Bello del Calcio in onda su Canale 21. Questo ciò che ha detto: "La difesa del va sistemata in qualche modo considerando che Koulibaly finora ha disputato una stagione molto negativa, bisogna dirlo oggettivamente. La scorsa stagione è l'ultima buona prestazione che mi ricordo da parte sua. De Laurentiis secondo me sta pensando ad un giocatore che potrebbe fare bene come Pezzella della Fiorentina: potrebbe essere lui il prossimo centrale del Napoli".