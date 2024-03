MARCHETTI, Dopo TOR-FIO va verso due turni di stop

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non è stata leggera La Gazzetta dello Sport nel giudizio sull'arbitraggio di Matteo Marchetti in Torino-Fiorentina. Punita la sua prova, la Rosea aggiunge che il fischietto di Ostia Lido potrebbe ora essere fermato. Il rischio a cui va incontro Marchetti è di due settimane di stop, quelle a cui sembra stia per andare effettivamente incontro dopo la deludente prestazione allo stadio Olimpico Grande Torino. In settimana la decisione, che sembra comunque presa.