MARCHEGIANI, Viola outsider, sta facendo benissimo

Luca Marchegiani, ex portiere e ora opinionista, ha parlato a Sky Calcio Club della bagarre di alta classifica: "Secondo me è colpa di chi non è scappato via, come l’Inter. Ci ha provato poi il Napoli, ma ha perso qualche punto con gli scontri diretti. All’inizio sembrava la Juventus, che poi non si è confermato lo straordinario inizio di stagione. Sono tutte squadre imperfette, e questo ha favorito le outsider come la Fiorentina e la Lazio che invece stanno facendo benissimo, forse anche di più rispetto alle aspettative e giustamente sono lì”.