MARCELINO, Contatti a dicembre con la Fiorentina

Marcelino Garcia Toral - meglio noto come Marcelino - allenatore dell'Athletic Club di Bilbao, intervistato da Sky Sport ha parlato anche dei suoi possibili accostamenti passati a panchine italiane, tra cui quella della Fiorentina: "C'era stata la possibilità di venire in Italia all'Inter, credevo di avere tante chance dopo l'incontro ma alla fine la situazione è cambiata ed è stato scelto un allenatore italiano. C'era de Boer all'epoca e nella circostanza mi fu preferito Pioli. Nel 2019 invece ho parlato con il Milan, ma non ero pronto di testa e per onestà verso me stesso e i tifosi, ho preferito declinare. Fiorentina? Sì c'è stato qualche piccolo contatto, a dicembre se non sbaglio, ma l'idea era sempre quella di riposare e recuperare energie, per poi trasmetterle al gruppo. Volevo aspettare la stagione successiva, poi il Covid mi ha fatto cambiare prospettiva, fino all'Athletic, la proposta che mi ha convinto di più".