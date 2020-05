MARANI, Figc ha paracadute con D. Rilancio. Ripresa...

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha parlato dicendo la sua sul Decreto Rilancio per lo sport ed altre tematiche. Questo ciò che ha detto: "Credo che sia un bel paracadute per la Federazione Calcio, le cause e i ricorsi potrebbero ovviamente esserci: credo proprio che la Figc abbia chiesto rassicurazioni alla politica in questo senso. La Federazione è sollevata da vari pesi processuali. E’ chiaro che in questo momento se c’è un corridoio che porta alla ripartenza del campionato, è un corridoio strettissimo: credo che il percorso sia difficile, ma bisogna andare un passo per volta; prima gli allenamenti collettivi il 18, poi capire cosa dirà il Governo entro il 25 maggio, anche se pare che questo limite sia comunque in via di allentamento. Pare inoltre che i giocatori debbano stare poi almeno un mese in isolamento (15 giorni + 15). Il ruolo dei medici poi rappresenta un tema caldo: le aumentate responsabilità creano problemi alla professione in termini di ripercussioni anche a livello penale, e ciò non è secondario; anche per quanto riguarda i cosiddetti “contatti sociali” bisogna specificare come si debba comportare la figura del medico. Credo che certi comportamenti del calcio, come la ricchezza ostentata, non abbiano aiutato l’immagine di tutto il circuito e la solidarietà con questo mondo: lo spirito dei tifosi va rispettato, bisogna considerare però che il calcio è comunque un’industria, che presenta anche operai e addetti ai lavori; il calcio dà da lavorare a tanti. Il calcio non riesce ad accattivare simpatie politiche o sociali come in passato, però bisogna pensare anche ai dipendenti e ai lavoratori che vivono con il calcio e tramite il calcio”.