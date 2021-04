MARANI, Berardi vacillò solo 3 anni fa, per la Viola

Negli studi di Sky Sport dopo la partita tra Sassuolo e Fiorentina, il giornalista Matteo Marani ha raccontato in merito a Berardi: "L'unica tentazione che ha avuto è stata Firenze, 3 anni fa. È stata l'unica opzione che l'ha fatto vacillare. Ha pensato: sono vicino a Sassuolo e in una piazza simile a Reggio Emilia, ma più grande. Sarebbe stata la dimensione ideale la Fiorentina anche perché un giocatore come lui avrebbe fatto innamorare la piazza, per lui che ha pensato per un attimo di voler fare il salto in una squadra di una città metropolitana. Poi però è rimasto".