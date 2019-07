MARANGON, Che bello il mio 15° ritiro qui. I viola...

Così il team manager della Fiorentina Alberto Marangon, al suo quindicesimo ritiro a Moena: "La mia prima volta qui fu nel 1997 nelle fila del Venezia, quando ancora non c'era niente. Grazie alla Fiorentina sono migliorate, poi, tante strutture anche per i tifosi: Moena è un luogo magnifico. E' davvero bello per me festeggiare il quindicesimo ritiro in questa località. Aneddoti? Beh, da queste parti ho partecipato a ben tre ritiri con la Sampdoria ai tempi di Cassano, il quale ne ha combinate tante... (ride, ndr)".