MARAN, Gol presi coi viola? Mai abbassare la tensione

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Assemini per rispondere alle domande dei cronisti presenti tornando anche sulla gara contro la Fiorentina. Questo ciò che ha detto: "Non dobbiamo abbassare la tensione, al di là del piacere di chiudere le gare senza prendere reti. Ma anche questo discorso fa parte della crescita del gruppo e dobbiamo farne tesoro".