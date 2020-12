MARAN, A Firenze pari rocambolesco. Ora...

Dopo la sconfitta interna contro la Juventus, il tecnico del Genoa Rolando Maran ha analizzato il ko in conferenza stampa: "Ultimamente ci andiamo vicini sempre, ora vogliamo anche colpire. Se pensiamo alla gara di Firenze dove hanno pareggiato in maniera rocambolesca, o alla partita di Udine l'avevamo pareggiata e per un piede non siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo. Ora speriamo di centrare il bersaglio. Oltre che andare vicini, vogliamo portare a casa qualcosa. Oggi sapevamo che sarebbe stata una partita di sacrificio e che volevamo dare continuità al tipo di prestazione che abbiamo fatto a Firenze. Abbiamo messo tutto quanto, forse abbiamo sbagliato nel primo tempo dove abbiamo avuto più di un'occasione dove potevamo costruire qualcosa e l'abbiamo sprecata però c'è stata una partecipazione incredibile. Questa è la prima cosa che ho chiesto a loro e che non dovevano sbagliare e non hanno sbagliato. Sono veramente dispiaciuto per i ragazzi perchè li ho visti dare quello che potevano dare con grande forza correndo tanto e finendo sfiniti. E questo mi dispiace perchè vorrei premiati da questo".