MANIERO, Ribery? Scelta incomprensibile. Vlahovic...

Intervenuto nel corso di Stadio Aperto, l'ex attaccante di Milan e Venezia Filippo Maniero ha fatto toccato diversi temi, tra cui quello legato alle potenzialità di Dusan Vlahovic e quello sul passaggio di Franck Ribery alla Salernitana: "Vlahovic ha messo il turbo, mi sa che non si ferma più. Da oggetto non identificato è passato a sfoderare tutte le sue qualità: è il prototipo ideale di attaccante per ogni allenatore, sa fare un po' di tutto. Bravo in area e fuori, di testa, forte fisicamente: può diventare straordinario. Per qualità fisiche e come gestisce la partita somiglia molto a Haaland. Ha un futuro assicurato, mantenendo sempre questo atteggiamento".

E su Ribery: ""Non riesco a capire la sua scelta. Se sta bene fisicamente e ha ancora voglia di giocare, penso che avrebbe potuto trovare squadre più in vista rispetto alla Salernitana, con tutto il rispetto. Tipo la Fiorentina nelle ultime due stagioni. Penso sia risultata strana un po' a tutti come scelta... Avrei capito se ad allenare o nella squadra ci fosse stato un suo ex compagno, ma no".