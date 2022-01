MANIERO, Cabral un semi-sconosciuto. Dipenderà...

Filippo Maniero, ex attaccante di Milan, Venezia e Torino, è intervenuto per parlare della cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus da parte della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni riportate da calcioinpillole.com: "Il sostituto Cabral è semi-sconosciuto, dipenderà da lui. Vlahovic ha dimostrato tutto il suo valore, dal vivo mi sono reso conto che è veramente una forza della natura. Oltre ad essere bravo tecnicamente è devastante anche fisicamente. Ho visto i difensori contro di lui e sapeva tenere palla e proteggerla. La Juventus ha fatto un grandissimo colpo, non so la Fiorentina fino a che punto è riuscita a rimpiazzarlo. Vlahovic o Osimhen? Mi piacciono entrambi, Osimhen ha dimostrato il proprio valore. Entrambi hanno caratteristiche diverse ma fanno la differenza per la propria squadra. Mezza palla che hanno la buttano dentro, sono il classico attaccante che ogni squadra vorrebbe. Per i gol Vlahovic, ma in assoluto entrambi".