MANIERO, Ai miei tempi chi non rinnovava era fuori

Così l’ex attaccante del Venezia, Filippo Maniero, sulla gara dei lagunari contro la Fiorentina: “Ripartire da zero e tornare la Fiorentina di una volta non è semplice, credo”.

E’ stato sbagliato qualcosa con Vlahovic?

“Se la società ha sbagliato o no è difficile da dire, ma sono sbagliati i tempi perché il giocatore va verso la scadenza del contratto. Quando giocavo io, certe cose accadevano raramente. In questo periodo lo vediamo in molte occasioni. C’erano i procuratori ma erano visti in maniera diversa rispetto ad oggi. Chi, a scadenza, non firmava il rinnovo, passava magari l’annata in panchina. Quindi secondo me era il giocatore che chiamava la dirigenza per rinnovare…”.