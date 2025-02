Social Mandragora saluta Biraghi: "In bocca al lupo Capitano prima, Fratello dopo!"

Dopo 8 anni e 266 partite Cristiano Biraghi ha salutato la Fiorentina ed è andato in prestito gratuito con diritto di riscatto ad un milione di euro al Torino. L'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri e il primo saluto dei suoi ormai ex compagni arriva da Rolando Mandragora, che attraverso una storia su Instagram ha scritto: "In bocca al lupo CAPITANO prima e FRATELLO dopo! Mi mancherai!!!".