MANCINI, Mette vignetta anti-Covid, bufera sui social

Il ct della Nazionale Roberto Mancini pubblica sulle storie di Instagram una vignetta ironica in cui un malato al quale viene chiesto dove si sia ammalato risponde "Guardando i Tg" e scatena una serie di critiche e polemiche. La vignetta, che esprime evidentemente un certo dissenso dal clima di terrore generato, viene considerata dai più poco rispettosa per le vittime del Coronavirus. "Soprattutto dopo che hai giocato a Bergamo" commenta qualcuno. In molti gli fanno notare come un'uscita del genere sia fuoriluogo per un ct "Qualcuno gli faccia notare che non è in una chat di amici" suggeriscono via Twitter. Ma nonostante questo la vignetta non è stata ancora rimossa. Il ct già in conferenza pre Moldavia aveva risposto per le rime al ministro Speranza "Ci sono altre priorità rispetto al calcio, come la scuola? Io penso che qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare. Lo sport è un diritto per tutti gli italiani ed è una priorità come lo sono la scuola e il lavoro, milioni di italiani praticano sport ad ogni livello” aveva detto.