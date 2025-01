MANCINI, La Viola ci ha massacrati e abbiamo discusso

FirenzeViola.it

Il difensore della Roma Gianluca Mancini, intervistato dal quotidiano Il Tempo, ha raccontato le giornate burrascose dopo la sconfitta contro la Fiorentina arrivata al Franchi ormai qualche settimane fa: "Cosa è successo nello spogliatoio a Firenze? Ci sono state delle discussioni, non mi nascondo. La Fiorentina ci ha massacrati e quando prendi cinque gol da qualsiasi squadra entri nello spogliatoio e sei un fiume in piena, vorresti buttare giù i muri. C'è stata una discussione tecnico-tattica, però poi ci siamo riuniti tutti e ci siamo detti “questa è la strada che il mister vuole prendere e andiamo dritti”. Volevamo seguire l’allenatore, ma non eravamo pronti a quello stravolgimento.

Dopo quel pesante ko c’è stato un confronto con i tifosi, come lo ha vissuto?

È stato giusto da parte loro. Uscendo da Trigoria c'erano dei tifosi, mi sono fermato e gli ho detto la verità. In quel momento nessuno di noi calciatori era contro Juric. Ma la discontinuità di quelle settimane ti faceva pensare di non arrivare mai, l’impegno c’era, anche a livello di dati. Quando torni a casa non puoi dire “vabbè, a Trigoria è andata così e a casa sono sereno”. Fa parte della nostra vita. Viviamo per il calcio e per la Roma. Quindi stai male, anche perché ci sono sempre tifosi che ti vengono dietro, anche se le cose non vanno bene. E non riuscire a ripagarli ci fa stare male".