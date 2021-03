MANCINI, Giocatori un po' stanchi: le partite così...

Al termine del match vinto contro la Bulgaria, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Le partite sono tutte molto difficili soprattutto quando affronti squadre, come anche la Bulgaria oggi, che si mettono tutte dietro le linea della palla e finché non la sblocchi diventa difficile".

Qualche errore di troppo.

"Siamo in un momento della stagione dove i giocatori sono un po' stanchi. Nel primo tempo non abbiamo mai rischiato neanche in un'occasione. Nel secondo tempo su un errore nostro ma dopo aver creato diverse occasioni".

Partita difficile?

"Partite facili non esistono. Quando trovi più difficoltà è perchè le altre squadre tendono a non farti giocare. Finché non la sblocchi la partita diventa difficoltosa. Oggi Sensi ha fatto una grandissima partita".

Locatelli ha dato una risposta importante.

"Aveva giocato bene anche a Parma. Gli errori in una partita capitano. A Parma tutti avevano fatto bene. L'unica cosa che abbiamo fatto e gestire la partita. Non dico che non va fatto ma oggi dopo il secondo abbiamo cercato di segnare".

Segnare di più?

"Non mi sembra che le altre nazionali vincano 7 o 8-0 quando fanno queste partite. Questo è un momento dove i giocatori non sono brillanti. La prossima volta ne faremo di più. Sappiamo che la differenza reti è importante ma speriamo di battere la Svizzera".