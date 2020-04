MANCINI, Chiesa magari crescerà con la Fiorentina

Roberto Mancini, CT della Nazionale, è intervenuto in una diretta Instagram con la Gazzetta dello Sport, con cui ha parlato anche del gruppo azzurro e in particolare di alcuni singoli: "Io spero la Juve abbia fiducia in Bernardeschi, ha grandi qualità e può ancora migliorare. In Nazionale ha sempre fatto bene, siamo felici del suo apporto e spero possa essere così anche in futuro. Chiesa è un giocatore che ha margini enormi, deve alzare il livello. Andare via? Magari la Fiorentina crescerà come squadra. Lui di sicuro può migliorare come tanti altri ragazzi giovani".