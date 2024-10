MAN UNITED, Ore decisive: Ten Hag sempre più a rischio

Fonte: ANSA

(ANSA) - LONDRA, 07 OTT - Ore decisive per il futuro di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United: già domani è previsto un incontro con il nuovo patron dei Red Devils, Sir Jim Ratcliffe, che secondo i rumors sarebbe ormai deciso a cambiare per affidarsi all'ex Chelsea Thomas Tuchel. Neppure il pareggio a reti bianche sul campo dell'Aston Villa sembra aver riportato il sereno sul cielo dell'Old Trafford, la posizione del tecnico olandese resta più che mai incerta. Lo United è protagonista (in negativo) della peggior partenza di stagione degli ultimi 35 anni, solo 14esimo posto in classifica, ben 10 punti di distacco dal Liverpool primo, sei dalla zona Champions, e solo cinque da quella retrocessione. Così, proprio le due settimane di pausa per gli impegni di nazionale potrebbero rivelarsi fatali all'ex tecnico dell'Ajax, che nei suoi due anni a Manchester non ha mai convinto fino in fondo. Nelle scorse settimane sui tabloid inglesi erano circolati numerosi nomi di possibili successori, tra i quali anche quello di Simone Inzaghi.

Ma di fronte alle difficoltà di convincere a cambiare tecnici già sotto contratto con altri club, pare che Ratcliffe si sia rassegnato a restringere la scelta tra gli allenatori attualmente liberi. E tra questi - scrive oggi il Daily Mail - appare Tuchel, 51 anni, il grande favorito, nonostante l'ultima stagione, incolore, sulla panchina del Bayern Monaco. Il tecnico tedesco, in passato anche sulla panchina del Paris Saint Germain, era già stato contattato la scorsa primavera, ma in seguito lo United aveva deciso di confermare la fiducia allo stesso ten Hag. (ANSA).