MAN, Posso arrivare più in alto, tutto può succedere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime ore il giocatore rumeno del Parma, Dennis Man, è stato accostato con insistenza alla Fiorentina al canale YouTube di Emanuelesuperstar16, in cui ha parlato del suo futuro ma non prima di dire chi era il suo idolo, l'ex viola Mutu: "Il mio idolo era Adrian Mutu, tutti noi rumeni da bambini lo guardavamo perché giocava a un livello più alto. Ha fatto bene qua in Italia, lo abbiamo guardato tutti per imparare".

Dove può arrivare Man?

"Penso che posso arrivare più in alto. Cerco di fare il meglio, di dare tutto sul campo. Può succedere di tutto".

Crede che potete qualificarvi al Mondiale con la Romania?

"Sì, io penso di sì perché abbiamo creato un gruppo forte. Siamo tutti giovani, abbiamo giocato insieme anche in Under 21, credo che possiamo arrivarci".