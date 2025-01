MALUSCI, Ora Palladino dovrà lavorare a livello mentale

FirenzeViola.it

Nel corso del TMW News è intervenuto così l'ex Fiorentina Alberto Malusci: "Il momento è di grandissima difficoltà però la posizione di classifica è ancora buona nonostante i due punti nelle ultime sei gare. Dovrà ricompattarsi, va ritrovata serenità perchè quando giochi in un periodo di crisi la palla è pesante e non è facile fare ciò che ti riusciva bene nel periodo delle otto vittorie consecutive. Il primo tempo col Torino comunque non mi è dispiaciuto, con Folorunsho sono stati ritrovati certi equilibri. Poi nella ripresa la squadra si è spenta ed è andata in difficoltà. Ora Palladino dovrà lavorare anche a livello mentale per ritrovare la Fiorentina dei mesi precedenti".

Due ex viola nella Juve non girano: Vlahovic e Nico Gonzalez...

"Nico sta facendo cose altalenanti, credo che entrambi stiano faticando. Sono arrivati come colpi costosi e anche la piazza vorrebbe vedere calciatori più dentro il progetto e in questo momento li vedo invece un po' fuori. Anche Vlahovic lo vedo con la faccia un po' triste, non arrembante come in passato. Nico si dovrà ancora inserire, nonostante tutto viene fatto giocare in un ruolo che a Firenze ricopriva raramente. Italiano in qualche circostanza lo ha messo a fare l'attaccante, lui rende meglio sugli esterni e si dovrà adattare".