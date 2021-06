MALUSCI, Lirola mi piace: lo valuterei. Milenkovic...

"Milenkovic e Pezzella sono due ottimi calciatori. Non è semplice trovare difensori centrali buoni sul mercato. Quest'anno entrambi sono venuti a mancare sia sotto l'aspetto della personalità che quello del rendimento. Io li terrei entrambi solo con la giusta mentalità. Se però il loro rendimento deve essere quello di quest'anno allora possono essere ceduti" ha detto l'ex giocatore viola Alberto Malusci sui giocatori in bilico in difesa.

Su Lirola: "A me è sempre piaciuto. Non ha fatto vedere quello che aveva fatto a Sassuolo, qua non ha reso. Però io lo valuterei".

Su Ribery e Callejon: "Ribery sta aspettando la Fiorentina: uno come lui all'interno di uno spogliatoio non può fare altro che bene. Se non ha grosse pretese può rimanere. Lo stesso vale per Callejon, con un modulo più adeguato alle sue caratteristiche".