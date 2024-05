MALINOVSKYJ, In finale dobbiamo tifare Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ruslan Malinovskyj, calciatore ucraino e centrocampista del Genoa, è intervenuto nel post-gara di Genoa-Bologna, dove ha segnato anche un gol nel 2-0 finale. Durante l'intervista, ha parlato anche della Fiorentina, augurandole il meglio per la partita ad Atene. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:



"Sono contento per i tifosi bergamaschi, l’Atalanta ha meritato questa vittoria. Anche il mister ha dato tutto questo squadra. Ora tifiamo tutti per la Fiorentina, dobbiamo fare il tifo per le squadre italiane. Sono davvero contento per l’Atalanta e per i miei ex compagni di squadra"