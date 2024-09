MALINOVSKYI, Infortunio shock: il responso degli esami

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un infortunio shock quello che ha coinvolto il calciatore del Genoa Malinovskyi, costretto a lasciare il campo in lacrime e in barella. Dopo poche ore dal fatto è arrivato anche il comunicatoufficiale sulle condizioni del calciatore che ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone: "Il giocatore Ruslan Malinovskyi, occorso in un trauma alla caviglia destra durante la partita di oggi, ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani.

Ti aspettiamo presto, Ruslan!", si legge nella nota. Ancora da stimare i tempi di recupero che saranno però certamente lunghi vista la gravità dell'infortunio.